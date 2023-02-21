Сивинцова Ксения Вавиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова Ксения Вавиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Сивинцов Лев Михайлович

Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сивинцов Киприан Михайлович

Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Сивинцов Родион Михайлович

Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Сивинцов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Шабалина Харитина Михайловна

Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Парыгина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивинцов Михаил Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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