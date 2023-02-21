Сивинцова Ксения Вавиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сивинцов Киприан Михайлович
Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Сивинцов Родион Михайлович
Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сивинцов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Шабалина Харитина Михайловна
Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Парыгина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Сивинцов Михаил Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно