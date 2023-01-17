Шабалина (Сивинцова) Харитина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Сивинцова) Харитина Михайловна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1760

Дата смерти

Между 1825 и 1833

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Сивинцов Михаил Моисеевич

Мать: Сивинцова Ксения Вавиловна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шабалин Яков Иванович

Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шабалин Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мордвина Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шабалин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шабалин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шабалин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1825 и 1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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