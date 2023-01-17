Шабалина (Сивинцова) Харитина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиМежду 1825 и 1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мордвина Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шабалин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Шабалин Иван Алексеевич
Крещение
22.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1825 и 1833