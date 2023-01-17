Шабалин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
27.03.1799
Сын: Шабалин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна
Рождение ребёнка
24.02.1807
Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна
Рождение ребёнка
05.07.1812
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852