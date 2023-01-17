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Шабалин Яков Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1780

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Шабалин Иван Алексеевич

Мать: Шабалина Харитина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.1799

Сын: Шабалин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1807

Сын: Шабалин Архип Иванович

Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шабалин Даниил Яковлевич

Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.07.1812

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шабалин Панфил Яковлевич

Мать ребёнка: Шабалина Феодосия Харлампиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Феодосия Харлампиевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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