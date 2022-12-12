Шабалина Феодосия Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1799
Сын: Шабалин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1807
Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1812
Дочь: Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858