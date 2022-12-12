Шабалина Феодосия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Феодосия Харлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1799

Сын: Шабалин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.02.1807

Сын: Шабалин Архип Иванович

Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шабалин Даниил Яковлевич

Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.07.1812

Дочь: Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шабалин Панфил Яковлевич

Отец ребёнка: Шабалин Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабалин Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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