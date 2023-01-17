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Сивинцов Еремей Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Сивинцов Андрей Михайлович

Мать: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1800

Жена: Сивинцова Параскева Афанасьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наталья Еремеевна

Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Сивинцов Роман Еремеевич

Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1806

Дочь: Кондюрина Мариамна Еремеевна

Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина Еремеевна

Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1812

Сын: Сивинцов Иван Еремеевич

Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сивинцов Егор Еремеевич

Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1831
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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