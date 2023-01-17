Сивинцов Еремей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
16.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наталья Еремеевна
Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.02.1806
Дочь: Кондюрина Мариамна Еремеевна
Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина Еремеевна
Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.04.1812
Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Сивинцова Параскева Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831