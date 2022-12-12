Сивинцова (Шаимова) Параскева Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
16.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наталья Еремеевна
Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич
Рождение ребёнка
25.02.1806
Дочь: Кондюрина Мариамна Еремеевна
Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина Еремеевна
Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич
Рождение ребёнка
17.04.1812
Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858