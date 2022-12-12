Сивинцова (Шаимова) Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивинцова (Шаимова) Параскева Афанасьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Мать: Шаимова Евгения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1800

Муж: Сивинцов Еремей Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.10.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наталья Еремеевна

Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Сивинцов Роман Еремеевич

Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1806

Дочь: Кондюрина Мариамна Еремеевна

Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина Еремеевна

Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1812

Сын: Сивинцов Иван Еремеевич

Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сивинцов Егор Еремеевич

Отец ребёнка: Сивинцов Еремей Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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