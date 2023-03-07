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Сивинцов Иван Еремеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.04.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1812

Отец: Сивинцов Еремей Андреевич

Мать: Сивинцова Параскева Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Сивинцова Пелагия

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сивинцов Степан Иванович

Мать ребёнка: Сивинцова Пелагия

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Сивинцов Павел Иванович

Мать ребёнка: Сивинцова Пелагия

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сивинцов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Сивинцева Евдокия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивинцова Пелагия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивинцева Евдокия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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