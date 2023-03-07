Сивинцов Иван Еремеевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1812
Крещение
20.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Сивинцова Пелагия
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Сивинцова Пелагия
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Сивинцова Пелагия
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сивинцов Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Сивинцева Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сивинцова Пелагия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно