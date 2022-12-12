Шаимова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шаимов Родион Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.02.1777
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Сивинцова Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Турыгина Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Потеряева Степанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Погадаева Пелагия Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Смирнова Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно