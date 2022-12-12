Шаимова Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Шаимов Родион Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.02.1777

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Сивинцова Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Турыгина Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Потеряева Степанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Погадаева Пелагия Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Смирнова Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шаимов Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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