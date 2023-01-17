Смирнова (Шаимова) Ирина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Шаимова) Ирина Афанасьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Мать: Шаимова Евгения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.02.1813

Муж: Смирнов Давид Алексеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1813

Сын: Смирнов Михаил Давидович

Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акилина Давыдовна

Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1825

Дочь: Минодора Давыдовна

Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наверехова Феодосия Давидовна

Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Смирнов Владимир Давидович

Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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