Смирнова (Шаимова) Ирина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Крещение
20.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1813
Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич
Крещение
15.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акилина Давыдовна
Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич
Рождение ребёнка
23.09.1825
Дочь: Минодора Давыдовна
Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наверехова Феодосия Давидовна
Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Смирнов Владимир Давидович
Отец ребёнка: Смирнов Давид Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858