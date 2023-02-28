Смирнов Владимир Давидович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
15.04.1850
Сын: Смирнов Иосиф Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Смирнов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно