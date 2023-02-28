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Смирнов Владимир Давидович

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Место рождения

Камбарка

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Смирнов Давид Алексеевич

Мать: Смирнова Ирина Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.04.1850

Сын: Смирнов Иосиф Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Смирнов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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