Смирнова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1850

Сын: Смирнов Иосиф Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Смирнов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Владимир Давидович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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