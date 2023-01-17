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Смирнов Давид Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Смирнов Алексей Герасимович

Мать: Смирнова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.09.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдова Варвара Исаиева
Бракосочетание
21.02.1813

Жена: Смирнова Ирина Афанасьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1813

Сын: Смирнов Михаил Давидович

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акилина Давыдовна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Давыдовна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1825

Дочь: Минодора Давыдовна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдовы Параскевы Плотниковой дочь девица Марфа Мокиева
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наверехова Феодосия Давидовна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Смирнов Владимир Давидович

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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