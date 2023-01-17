Смирнов Давид Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Крещение
22.09.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдова Варвара Исаиева
Бракосочетание
21.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1813
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акилина Давыдовна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.09.1825
Дочь: Минодора Давыдовна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна
Крещение
22.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдовы Параскевы Плотниковой дочь девица Марфа Мокиева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наверехова Феодосия Давидовна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Смирнов Владимир Давидович
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно