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Смирнов Михаил Давидович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.12.1813

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1813

Отец: Смирнов Давид Алексеевич

Мать: Смирнова Ирина Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Смирнов Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Смирнов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Смирнов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдиева Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Дарья Никитична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1851
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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