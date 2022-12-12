Смирнов Михаил Давидович
Место рождения
Дата рождения?.12.1813
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1813
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1846
Сын: Смирнов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдиева Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Дарья Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851