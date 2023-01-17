Авдиева (Смирнова) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Смирнов Михаил Давидович
Мать: Смирнова Дарья Никитична
Бракосочетание
06.06.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно