Смирнова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти?.03.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Смирнов Иларион Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Смирнов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Манохина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Смирнов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1820