Смирнова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

?.03.1820

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Смирнов Иларион Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Смирнов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Манохина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Смирнов Давид Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Сын: Смирнов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Герасимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
?.03.1820
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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