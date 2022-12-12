Манохина (Смирнова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиМежду 1827 и 1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
06.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1814
Отец ребёнка: Манохин Петр Спиридонович
Рождение ребёнка
17.05.1820
Дочь: Козминых Ирина Петровна
Отец ребёнка: Манохин Петр Спиридонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1829