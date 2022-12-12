Манохина (Смирнова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Смирнова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Между 1827 и 1829

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Смирнов Алексей Герасимович

Мать: Смирнова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1814

Муж: Манохин Петр Спиридонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1814

Сын: Манохин Иван Петрович

Отец ребёнка: Манохин Петр Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1820

Дочь: Козминых Ирина Петровна

Отец ребёнка: Манохин Петр Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1827 и 1829
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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