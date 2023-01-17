Манохин Петр Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
06.02.1814
Жена: Манохина Анна Алексеевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1814
Мать ребёнка: Манохина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.05.1820
Дочь: Козминых Ирина Петровна
Мать ребёнка: Манохина Анна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно