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Манохин Петр Спиридонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Манохин Спиридон Васильевич

Мать: Манохина Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1814

Жена: Манохина Анна Алексеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1814

Сын: Манохин Иван Петрович

Мать ребёнка: Манохина Анна Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1820

Дочь: Козминых Ирина Петровна

Мать ребёнка: Манохина Анна Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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