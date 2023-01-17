Козминых (Манохина) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения17.05.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1820
Крещение
18.05.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Козминых Яков Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Козминых Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно