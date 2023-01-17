Козминых (Манохина) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых (Манохина) Ирина Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.05.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1820

Отец: Манохин Петр Спиридонович

Мать: Манохина Анна Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.05.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1837

Сын: Козминых Устин Яковлевич

Отец ребёнка: Козминых Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Козминых Яков Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козминых Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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