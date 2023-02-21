Манохина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Манохин Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Манохин Петр Спиридонович
Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Усова Анисия Спиридоновна
Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
31.03.1799
Дочь: Прохорова Матрона Спиридоновна
Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1802
Сын: Манохин Устин Спиридонович
Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1805
Дочь: Елена Спиридоновна
Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1822