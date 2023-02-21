Манохина Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Манохин Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Манохин Петр Спиридонович

Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Усова Анисия Спиридоновна

Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.03.1799

Дочь: Прохорова Матрона Спиридоновна

Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1802

Сын: Манохин Устин Спиридонович

Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.05.1805

Дочь: Елена Спиридоновна

Отец ребёнка: Манохин Спиридон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Спиридон Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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