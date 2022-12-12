Манохин Василий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти28.09.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
07.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Манохин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1848
Похороны
30.09.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя