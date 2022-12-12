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Манохин Василий Спиридонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

28.09.1848

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Манохин Спиридон Васильевич

Мать: Манохина Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1808

Жена: Манохина Ирина Аверкиевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Манохин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Манохина Ирина Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
28.09.1848
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
30.09.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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