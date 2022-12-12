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Манохин Матвей Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Манохин Василий Спиридонович

Мать: Манохина Ирина Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Матвеевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1847

Дочь: Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.04.1850

Сын: Манохин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Матвеевна

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Манохин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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