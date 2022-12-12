Манохин Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Матвеевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.02.1847
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1850
Сын: Манохин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Матвеевна
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Манохин Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Манохина Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно