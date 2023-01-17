Манохина Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Степанида Матвеевна
Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1847
Дочь: Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1850
Сын: Манохин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Матвеевна
Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Манохин Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно