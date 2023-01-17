Манохина Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Степанида Матвеевна

Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1847

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.04.1850

Сын: Манохин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Матвеевна

Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Манохин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Манохин Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Матвей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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