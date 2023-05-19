Манохина (Климовских) Ирина Аверкиевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Крещение
10.07.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Манохин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно