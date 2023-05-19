Манохина (Климовских) Ирина Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Климовских) Ирина Аверкиевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Климовских Аверкий Андреевич

Мать: Климовских Елена Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.07.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1808

Муж: Манохин Василий Спиридонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Манохин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Манохин Василий Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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