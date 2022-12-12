Климовских Аверкий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1822
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Климовских Андрей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Чайкина Степанида Аверкиевна
Мать ребёнка: Климовских Елена Родионовна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрона Аверкиевна
Мать ребёнка: Климовских Елена Родионовна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Манохина Ирина Аверкиевна
Мать ребёнка: Климовских Елена Родионовна
Крещение
07.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1822