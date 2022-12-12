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Климовских Аверкий Андреевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1742

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Климовских Андрей Семенович

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Чайкина Степанида Аверкиевна

Мать ребёнка: Климовских Елена Родионовна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрона Аверкиевна

Мать ребёнка: Климовских Елена Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Манохина Ирина Аверкиевна

Мать ребёнка: Климовских Елена Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Елена Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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