Чайкина (Климовских) Степанида Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Черепанова Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мичкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1805
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чайкин Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно