Чайкина (Климовских) Степанида Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина (Климовских) Степанида Аверкиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Климовских Аверкий Андреевич

Мать: Климовских Елена Родионовна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Чайкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чайкин Артемий Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Черепанова Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Чайкин Максим Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мичкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1805

Сын: Чайкин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Чайкин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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