Чайкин Артемий Иванович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Чайкин Иван Иванович
Крещение
25.03.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Петра Васильева Голицына жена Дарья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно