Мичкова (Чайкина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Чайкин Иван Иванович
Бракосочетание
06.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евгения Никифоровна
Отец ребёнка: Мичков Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мичков Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Мичков Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Мичков Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мичков Аполлон Никифорович
Отец ребёнка: Мичков Никифор Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно