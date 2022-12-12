Мичкова (Чайкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Чайкина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Чайкин Иван Иванович

Мать: Чайкина Степанида Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1820

Муж: Мичков Никифор Михайлович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евгения Никифоровна

Отец ребёнка: Мичков Никифор Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мичков Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Мичков Никифор Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Мичков Федор Никифорович

Отец ребёнка: Мичков Никифор Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мичков Аполлон Никифорович

Отец ребёнка: Мичков Никифор Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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