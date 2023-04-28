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Мичков Никифор Михайлович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.02.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1802

Отец: Мичков Михаил Федотович

Мать: Мичкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1820

Жена: Мичкова Екатерина Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евгения Никифоровна

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мичков Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Мичков Федор Никифорович

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мичков Аполлон Никифорович

Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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