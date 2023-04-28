Мичков Никифор Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.02.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1802
Отец: Мичков Михаил Федотович
Мать: Мичкова Ирина Федоровна
Крещение
17.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евгения Никифоровна
Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мичков Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мичков Аполлон Никифорович
Мать ребёнка: Мичкова Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно