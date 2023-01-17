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Мичков Михаил Федотович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1777

Дата смерти

Между 1835 и 1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Мичков Федот Саввич

Мать: Мичкова Варвара Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1801

Жена: Мичкова Ирина Федоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1802

Сын: Мичков Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.12.1806

Сын: Мичков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мичков Яков Михайлович

Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1812

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Мичков Демьян Михайлович

Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мичков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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