Мичков Михаил Федотович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиМежду 1835 и 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Мичков Федот Саввич
Бракосочетание
28.01.1801
Жена: Мичкова Ирина Федоровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1802
Сын: Мичков Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
20.12.1806
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
13.04.1812
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мичков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Мичкова Ирина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1849