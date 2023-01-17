Мичков Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Мичков Михаил Федотович
Мать: Мичкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фекла Алексеевна
Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Мичкова Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно