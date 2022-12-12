Мичкова Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Параскева Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фекла Алексеевна

Отец ребёнка: Мичков Алексей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Мичков Алексей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мичков Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Мичков Алексей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Алексей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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