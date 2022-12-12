Мичкова Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фекла Алексеевна
Отец ребёнка: Мичков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Мичков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Мичков Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно