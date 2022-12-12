Мичкова (Ширкина) Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
28.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1802
Сын: Мичков Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
20.12.1806
Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
13.04.1812
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мичков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно