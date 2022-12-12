Мичкова (Ширкина) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичкова (Ширкина) Ирина Федоровна

Мичкова (Ширкина) Ирина Федоровна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Ширманов Федор Иосифович

Мать: Ширкина Неонилла Венедиктовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1801

Муж: Мичков Михаил Федотович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1802

Сын: Мичков Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.12.1806

Сын: Мичков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мичков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1812

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Мичков Демьян Михайлович

Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мичков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Мичков Михаил Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close