Ширманов Федор Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Вавилова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ширкина Неонилла Венедиктовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мичкова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Ширкина Неонилла Венедиктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно