Ширманов Федор Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирманов Федор Иосифович

Ширманов Федор Иосифович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ширманов Иосиф Федорович

Мать: Ширманова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Вавилова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ширкина Неонилла Венедиктовна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мичкова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Ширкина Неонилла Венедиктовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширкина Неонилла Венедиктовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close