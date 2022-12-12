Ширманов Иосиф Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширманов Иосиф Федорович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Ширманов Федор Степанович

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Осиповна

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Параскева Осиповна

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ширманов Федор Иосифович

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширманова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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