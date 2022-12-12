Ширманов Иосиф Федорович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Ширманов Федор Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Осиповна
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Параскева Осиповна
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно