Мичков Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Мичков Михаил Федотович
Мать: Мичкова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Щекотурова Епистима Яковлевна
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Матрона Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно