Щекотурова (Мичкова) Епистима Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Мичков Яков Михайлович
Мать: Мичкова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Щекотуров Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1863
Сын: Щекотуров Григорий Петрович
Отец ребёнка: Щекотуров Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно