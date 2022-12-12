Щекотурова (Мичкова) Епистима Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотурова (Мичкова) Епистима Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Мичков Яков Михайлович

Мать: Мичкова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Щекотуров Егор Петрович

Отец ребёнка: Щекотуров Петр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1863

Сын: Щекотуров Григорий Петрович

Отец ребёнка: Щекотуров Петр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекотуров Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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