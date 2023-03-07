Мичков Савва Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Мичков Яков Михайлович
Мать: Мичкова Матрона Ивановна
Бракосочетание
23.11.1860
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1863
Дочь: Акилина Саввична
Мать ребёнка: Мичкова Гликерия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно