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Мичков Савва Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Мичков Яков Михайлович

Мать: Мичкова Матрона Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.11.1860

Жена: Мичкова Гликерия Ивановна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1863

Дочь: Акилина Саввична

Мать ребёнка: Мичкова Гликерия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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