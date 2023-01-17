Мичкова (Манохина) Гликерия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Манохин Иван Петрович
Бракосочетание
23.11.1860
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1863
Дочь: Акилина Саввична
Отец ребёнка: Мичков Савва Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно