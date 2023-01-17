Мичкова (Манохина) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Манохина) Гликерия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Манохин Иван Петрович

Мать: Манохина Феврония Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.11.1860

Муж: Мичков Савва Яковлевич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.06.1863

Дочь: Акилина Саввична

Отец ребёнка: Мичков Савва Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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