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Мичков Федот Саввич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1743

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Мичков Савва Андреевич

Мать: Мичкова Ефимия Михайловна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1769

Сын: Мичков Игнатий Федотович

Мать ребёнка: Мичкова Варвара Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мичков Филипп Федотович

Мать ребёнка: Мичкова Варвара Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мичков Михаил Федотович

Мать ребёнка: Мичкова Варвара Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Серюлева Дарья Федотовна

Мать ребёнка: Мичкова Варвара Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Климовских Ирина Федотовна

Мать ребёнка: Мичкова Варвара Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Варвара Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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