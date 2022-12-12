Мичков Федот Саввич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Мичков Савва Андреевич
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Мичкова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Мичкова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Мичкова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Серюлева Дарья Федотовна
Мать ребёнка: Мичкова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Климовских Ирина Федотовна
Мать ребёнка: Мичкова Варвара Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1807