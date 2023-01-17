Климовских (Мичкова) Ирина Федотовна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Мичков Федот Саввич
Крещение
21.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Климовских Павел Алексеевич
Крещение
18.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1814
Сын: Климовских Феофилакт Павлович
Отец ребёнка: Климовских Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Климовских Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно