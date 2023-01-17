Климовских (Мичкова) Ирина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Мичкова) Ирина Федотовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Мичков Федот Саввич

Мать: Мичкова Варвара Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.12.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Климовских Наум Павлович

Отец ребёнка: Климовских Павел Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.04.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1814

Сын: Климовских Феофилакт Павлович

Отец ребёнка: Климовских Павел Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Климовских Павел Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Павел Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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