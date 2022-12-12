Климовских Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиМежду 1835 и 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Климовских Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
20.03.1814
Сын: Климовских Феофилакт Павлович
Мать ребёнка: Климовских Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1849