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Климовских Павел Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Между 1835 и 1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Климовских Алексей Козмич

Мать: Климовских Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Климовских Наум Павлович

Мать ребёнка: Климовских Ирина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1814

Сын: Климовских Феофилакт Павлович

Мать ребёнка: Климовских Ирина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Климовских Ирина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Ирина Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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