Климовских Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Анастасия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Шутова Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Климовских Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Климовских Алексей Козмич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Климовских Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Климовских Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ковалева Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Плешакова Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Климовских Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Климовских Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Климовских Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Алексей Козмич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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