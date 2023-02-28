Ковалева (Климовских) Матрона Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
11.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ковалев Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Ковалев Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ковалев Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Ковалев Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Ковалев Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Ковалев Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ковалев Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Ковалев Григорий Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно