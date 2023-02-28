Ковалева (Климовских) Матрона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Климовских) Матрона Алексеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Климовских Алексей Козмич

Мать: Климовских Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1814

Муж: Ковалев Григорий Захарович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ковалев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Ковалев Григорий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ковалев Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Ковалев Григорий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Ковалев Григорий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Ковалев Григорий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ковалев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Ковалев Григорий Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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