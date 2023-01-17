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Ковалев Андрей Григорьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ковалев Григорий Захарович

Мать: Ковалева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.11.1850

Жена: Анна Никифоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ковалев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ковалев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ковалев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Анна Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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