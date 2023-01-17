Ковалев Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
04.11.1850
Жена: Анна Никифоровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ковалев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ковалев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Анна Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно