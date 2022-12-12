(Мичкова) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
04.11.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ковалев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Ковалев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ковалев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ковалев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Ковалев Андрей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно