Мичкова (Волкова) Ефимия Еремеевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1813
Отец: Волков Еремей Власович
Мать: Волкова Фекла Андреевна
Крещение
18.07.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мичков Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мичков Василий Никифорович
Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мичков Александр Никифорович
Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно