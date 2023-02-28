Мичкова (Волкова) Ефимия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Волкова) Ефимия Еремеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.07.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1813

Отец: Волков Еремей Власович

Мать: Волкова Фекла Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.07.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мичков Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мичков Федор Никифорович

Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мичков Василий Никифорович

Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мичков Александр Никифорович

Отец ребёнка: Мичков Никифор Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Никифор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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