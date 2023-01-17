Волкова (Бабикова) Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти17.08.1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Крещение
04.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемника работник Павел Щукин
Бракосочетание
04.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
08.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1806
Отец ребёнка: Волков Еремей Власович
Рождение ребёнка
13.02.1809
Дочь: Агафия Еремеевна
Отец ребёнка: Волков Еремей Власович
Рождение ребёнка
20.11.1811
Отец ребёнка: Волков Еремей Власович
Рождение ребёнка
16.07.1813
Дочь: Мичкова Ефимия Еремеевна
Отец ребёнка: Волков Еремей Власович
Рождение ребёнка
28.10.1815
Дочь: Ширманова Параскева Еремеевна
Отец ребёнка: Волков Еремей Власович
Рождение ребёнка
10.12.1818
Дочь: Варвара Еремеевна
Отец ребёнка: Волков Еремей Власович
Рождение ребёнка
23.12.1820
Дочь: Плешакова Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Волков Еремей Власович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Волков Еремей Власович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
17.08.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
17.08.1824
Причина смерти: Чахоткой