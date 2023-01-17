Волкова (Бабикова) Фекла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Бабикова) Фекла Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

17.08.1824

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Бабиков Андрей Спиридонович

Мать: Бабикова Евдокия Иларионовна

Крещение
04.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемника работник Павел Щукин
Бракосочетание
04.02.1805

Муж: Волков Еремей Власович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
08.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1806

Сын: Волков Михаил Еремеевич

Отец ребёнка: Волков Еремей Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1809

Дочь: Агафия Еремеевна

Отец ребёнка: Волков Еремей Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1811

Сын: Волков Максим Еремеевич

Отец ребёнка: Волков Еремей Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1813

Дочь: Мичкова Ефимия Еремеевна

Отец ребёнка: Волков Еремей Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1815

Дочь: Ширманова Параскева Еремеевна

Отец ребёнка: Волков Еремей Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.12.1818

Дочь: Варвара Еремеевна

Отец ребёнка: Волков Еремей Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.12.1820

Дочь: Плешакова Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Волков Еремей Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Волков Михаил Еремеевич

Отец ребёнка: Волков Еремей Власович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
17.08.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
17.08.1824
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Чахоткой
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