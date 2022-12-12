Бабиков Андрей Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиМежду 1785 и 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
18.01.1776
Жена: Бабикова Акилина
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1777
Мать ребёнка: Бабикова Акилина
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Иларионовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Гамова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Иларионовна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Волкова Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1785 и 1801