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Бабиков Андрей Спиридонович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1753

Дата смерти

Между 1785 и 1801

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Бабиков Спиридон Федорович

Мать: Бабикова Саломея Степановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
18.01.1776

Жена: Бабикова Акилина

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1777

Сын: Бабиков Иоаким Андреевич

Мать ребёнка: Бабикова Акилина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бабиков Федот Андреевич

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Иларионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Гамова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Иларионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Волкова Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Бабикова Евдокия Иларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Евдокия Иларионовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1785 и 1801
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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