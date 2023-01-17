Гамова (Бабикова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамова (Бабикова) Елена Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Бабиков Андрей Спиридонович

Мать: Бабикова Евдокия Иларионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.02.1802

Муж: Гамов Федор Федотович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Гамов Федор Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1806

Дочь: Зиновия Федоровна

Отец ребёнка: Гамов Федор Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Гамов Яков Федорович

Отец ребёнка: Гамов Федор Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Гамов Федор Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пелагия Федоровна

Отец ребёнка: Гамов Федор Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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