Гамова (Бабикова) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
26.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Гамов Федор Федотович
Рождение ребёнка
05.11.1806
Дочь: Зиновия Федоровна
Отец ребёнка: Гамов Федор Федотович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гамов Яков Федорович
Отец ребёнка: Гамов Федор Федотович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Гамов Федор Федотович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пелагия Федоровна
Отец ребёнка: Гамов Федор Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно