Бабикова Евдокия Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова Евдокия Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Бабиков Федот Андреевич

Отец ребёнка: Бабиков Андрей Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Гамова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Бабиков Андрей Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Волкова Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Бабиков Андрей Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Андрей Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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